Ernesto Passaro lancia un messaggio a Cristiana Anania dopo la rottura
Di recente, Ernesto Passaro e Cristiana Anania hanno confermato la fine della loro relazione. I due si erano conosciuti all’interno del programma televisivo Uomini e Donne e avevano condiviso un percorso insieme per diverso tempo. Dopo l’annuncio della rottura, Passaro ha rivolto un messaggio a Anania, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La notizia ha attirato l’attenzione dei follower e dei media che seguono le vicende dei protagonisti del programma.
Poco tempo fa, Ernesto Passaro e Cristiana Anania hanno ufficialmente annunciato la loro rottura. I due, che si erano conosciuti all’interno del programma Uomini e Donne, sembravano una coppia inossidabile. Tuttavia, le cose sono cambiate e ora Ernesto sembra avere ancora sentimenti per Cristiana, come dimostra un recente video sui social. Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventano genitori bis La rottura ufficiale di Ernesto e Cristiana. La coppia ha dichiarato di essersi lasciata dopo un periodo di convivenza. Cristiana ha confermato la separazione con parole chiare: “Io ed Ernesto ci siamo ufficialmente lasciati”. Questo ha sorpreso molti fan, che avevano visto la loro relazione come solida e promettente.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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