Ernesto Passaro lancia un messaggio a Cristiana Anania dopo la rottura

Di recente, Ernesto Passaro e Cristiana Anania hanno confermato la fine della loro relazione. I due si erano conosciuti all’interno del programma televisivo Uomini e Donne e avevano condiviso un percorso insieme per diverso tempo. Dopo l’annuncio della rottura, Passaro ha rivolto un messaggio a Anania, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La notizia ha attirato l’attenzione dei follower e dei media che seguono le vicende dei protagonisti del programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Poco tempo fa, Ernesto Passaro e Cristiana Anania hanno ufficialmente annunciato la loro rottura. I due, che si erano conosciuti all’interno del programma Uomini e Donne, sembravano una coppia inossidabile. Tuttavia, le cose sono cambiate e ora Ernesto sembra avere ancora sentimenti per Cristiana, come dimostra un recente video sui social. Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventano genitori bis La rottura ufficiale di Ernesto e Cristiana. La coppia ha dichiarato di essersi lasciata dopo un periodo di convivenza. Cristiana ha confermato la separazione con parole chiare: “Io ed Ernesto ci siamo ufficialmente lasciati”. Questo ha sorpreso molti fan, che avevano visto la loro relazione come solida e promettente.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Ernesto Passaro lancia un messaggio a Cristiana Anania dopo la rottura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uomini e Donne, rottura Cristiana Anania-Ernesto Passaro: la reazione di Sara GaudenziLa rottura tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, protagonisti di Uomini e Donne, continua a far discutere anche dopo l’annuncio ufficiale. Uomini e Donne: Ernesto Passaro parla della presunta rottura con Cristiana AnaniaI fans di Uomini e Donne temono il peggio per Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, una delle coppie più seguite dell’ultima stagione.