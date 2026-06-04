Ucraina in UE | l’Europa accelera ma i partiti italiani si dividono

La commissione Affari esteri del Parlamento europeo ha approvato un progetto di relazione che mira a velocizzare l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. La proposta, firmata da un eurodeputato del PPE, è stata approvata ieri. Nel frattempo, i rappresentanti italiani a Bruxelles non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’argomento, mentre l’Europa si muove rapidamente verso l’integrazione di Kyiv.

L’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea e il silenzio dei rappresentanti italiani a Bruxelles. La commissione Affari esteri del Parlamento europeo ha approvato ieri il progetto di relazione firmato dall’eurodeputato del Ppe Michael Gahler, che punta ad accelerare l’ingresso di Kyiv nell’Unione. Mentre il documento ribadisce la solidarietà verso la sovranità e l’integrità territoriale ucraina, i partiti italiani hanno risposto con assenze e astensioni. Questo voto rappresenta un momento cruciale per l’allargamento dell’Unione, ma la gestione politica della notizia da parte delle delegazioni nazionali evidenzia profonde crepe interne. Il testo proposto da Gahler non si limita a un gesto simbolico di sostegno al popolo ucraino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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