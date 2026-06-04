tv in arrivo il nuovo bonus decoder accesso con controlli sul canone rai

Notizia in breve

È stato annunciato un nuovo bonus decoder tv che seguirà il modello del bonus elettrodomestici. La richiesta potrà essere fatta online e sarà soggetta a controlli sul pagamento del canone Rai. Le risorse disponibili saranno limitate e il contributo sarà destinato a chi soddisfa determinati requisiti. La misura mira a facilitare l’accesso a decoder aggiornati per la visione dei programmi televisivi.