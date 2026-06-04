Tv in arrivo il nuovo bonus decoder Accesso con controlli sul canone Rai
È stato annunciato un nuovo bonus decoder tv che seguirà il modello del bonus elettrodomestici. La richiesta potrà essere fatta online e sarà soggetta a controlli sul pagamento del canone Rai. Le risorse disponibili saranno limitate e il contributo sarà destinato a chi soddisfa determinati requisiti. La misura mira a facilitare l’accesso a decoder aggiornati per la visione dei programmi televisivi.
La nuova campagna di incentivi per l’acquisto di decoder tv seguirà il modello del bonus elettrodomestici. Un elenco dei prodotti acquistabili e dei venditori che partecipano da consultare online, i controlli dei requisiti di chi fa domanda e l’emissione di un voucher a tempo da trasformare in uno sconto in fattura presso il venditore: tutto su una piattaforma informatica, PARI, gestita dalla società PagoPa, con accesso tramite la sezione servizi dell’app IO oppure attraverso il sito dedicato identificandosi con Spid o carta d’identità elettronica. Le regole, contenute in un decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy registrato dalla Corte dei conti il 27 maggio, sono pronte, anche se manca ancora la data di apertura dei termini per le domande che sarà comunicata con un successivo provvedimento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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