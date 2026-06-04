Tutti gli appuntamenti anche gratis del primo weekend di giugno in città e sul Lago di Como
Nel primo weekend di giugno, ci sono numerosi eventi in città e sul Lago di Como, inclusi alcuni gratuiti. Il meteo prevede sole estivo fino a domenica, favorendo le attività all'aperto.
Quinto weekend di maggio con il meteo che promette sole estivo sino a domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo splendido fine settimana. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. TurnerTurnerFino al 27 settembre 2026, Como ospita un appuntamento. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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