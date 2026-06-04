Tutti gli appuntamenti anche gratis del primo weekend di giugno in città e sul Lago di Como

Da quicomo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel primo weekend di giugno, ci sono numerosi eventi in città e sul Lago di Como, inclusi alcuni gratuiti. Il meteo prevede sole estivo fino a domenica, favorendo le attività all'aperto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quinto weekend di maggio con il meteo che promette sole estivo sino a domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo splendido fine settimana. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. TurnerTurnerFino al 27 settembre 2026, Como ospita un appuntamento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ho trasformato GTA 5 in un SIMULATORE DI APPUNTAMENTI (e ora il gioco è ROTTO)

Video Ho trasformato GTA 5 in un SIMULATORE DI APPUNTAMENTI (e ora il gioco è ROTTO)

Notizie e thread social correlati

Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo caldo weekend in città e sul Lago di ComoIl quarto weekend di maggio si presenta con temperature elevate e giornate soleggiate che dureranno fino a domenica.

Temi più discussi: Tutti gli appuntamenti da non perdere a Como durante il ponte del 2 giugno; Estate a Lecco 2026: il calendario degli eventi in città / Notizie / Novità / Homepage; Capolavori dalla Tate; Mandello, com'è ricco il calendario di eventi del mese di giugno.

Tutti gli appuntamenti da non perdere a Como durante il ponte del 2 giugnoWeekend di maggio con il meteo che promette sole estivo sino a domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo splendido fine settimana. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti ... quicomo.it

Il Sereno: dieci anni e una festa stellata sul Lago di ComoUn evento speciale con gli chef Raffaele Lenzi, Chicco Cerea e Roberto Di Pinto. Al via le celebrazioni per il decennale dell’hotel di lusso di Torno ... quicomo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web