Il Comune di San Giorgio La Molara ha avviato interventi di tutela e restauro della fontana storica “del Barco”. L’obiettivo è preservare questa testimonianza architettonica, parte integrante del patrimonio locale. Il progetto include il rifacimento e la messa in sicurezza della struttura, mantenendo le caratteristiche originali. La fontana rappresenta un elemento identitario per le comunità del territorio e fa parte di un programma più ampio di valorizzazione delle fontane storiche presenti nel comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di San Giorgio La Molara avvia un percorso di valorizzazione delle fontane storiche presenti sul territorio comunale, testimonianze silenziose di un passato che continua a raccontare la vita, le tradizioni e l’identità delle comunità locali. Per secoli le fontane hanno rappresentato molto più di semplici punti di approvvigionamento idrico: erano luoghi di incontro, di scambio e di socialità, punti di riferimento per intere generazioni e simboli del legame profondo tra l’uomo e il territorio. Oggi queste strutture costituiscono un patrimonio architettonico e culturale da preservare e tramandare. Tra gli interventi, rientra il recupero effettuato sulla “Fontana del Barco”, situata tra le contrade Basaleone e Guarana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tutela del patrimonio, rifacimento della storica fontana “del Barco” di San Giorgio la Molara

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