Turismo Riccione sorride | maggio oltre le attese ed estate già in vantaggio sulle prenotazioni

Notizia in breve

A Riccione, i dati dell'Osservatorio Turistico indicano un maggio superiore alle previsioni e un avvio di estate con prenotazioni già in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le rilevazioni sono state raccolte dalla piattaforma di hospitality data intelligence HBenchmark e confermano un trend positivo nel settore turistico locale.