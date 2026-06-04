Turismo Riccione sorride | maggio oltre le attese ed estate già in vantaggio sulle prenotazioni
A Riccione, i dati dell'Osservatorio Turistico indicano un maggio superiore alle previsioni e un avvio di estate con prenotazioni già in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le rilevazioni sono state raccolte dalla piattaforma di hospitality data intelligence HBenchmark e confermano un trend positivo nel settore turistico locale.
Arrivano dati positivi dall'Osservatorio Turistico di Riccione, elaborati da Federalberghi Riccione sulla base delle rilevazioni fornite dalla piattaforma di hospitality data intelligence HBenchmark. L’analisi evidenzia un mese di maggio sopra le aspettative, un ponte del 2 giugno in forte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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