Turismo | mura del Giardino Scotto aperte gratuitamente dal 6 giugno

Dal 6 giugno, le mura del Giardino Scotto saranno aperte gratuitamente al pubblico. Si potrà visitare il tratto delle mura urbane, inclusi il doppio camminamento all’interno della galleria e il percorso sopraelevato tra la Torre di Sant’Antonio e il Bastione Sangallo. La visita sarà aperta sia a cittadini che a turisti, senza costi. L’apertura riguarda il periodo estivo, con accesso consentito durante le ore diurne.

Il tratto delle Mura urbane al Giardino Scotto, con l'accesso al doppio camminamento che si estende all'interno della galleria e, in quota, nel tratto tra la Torre di Sant'Antonio e il Bastione Sangallo, sarà aperto e visitabile gratuitamente da cittadini e turisti dal prossimo sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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