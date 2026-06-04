trump sarebbe fantastico se putin e zelensky si incontrassero

Donald Trump ha dichiarato che sarebbe “fantastico” se Putin e Zelensky si incontrassero. La sua proposta è arrivata durante un discorso in cui ha anche affrontato temi relativi all’Ucraina, Iran e Medio Oriente. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di discussione politica e non indicano un impegno ufficiale o un invito formale. Nessun dettaglio su eventuali sviluppi o risposte ufficiali è stato fornito.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ucraina, Iran e Medio Oriente al centro del lungo incontro del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con i giornalisti nello Studio Ovale, nel corso del quale il capo della Casa Bianca ha affrontato anche i temi dell'energia, della politica interna e del ruolo dei media, ribadendo la linea dell'amministrazione su sicurezza internazionale e costi energetici. Sul conflitto in Ucraina, Trump ha aperto alla possibilità di un confronto diretto tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin, definendolo un passaggio potenzialmente decisivo per la fine delle ostilità. “Sarebbe fantastico se si incontrassero, dovrebbero farlo”, ha dichiarato il presidente, sottolineando come il dialogo tra le parti sia, a suo avviso, essenziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Trump Shares His Message To Putin After Meeting With Zelensky In Davos

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