Trump all’Iran | senza i miei attacchi Israele è in pericolo

Trump ha affermato che senza i suoi attacchi, Israele sarebbe in pericolo e ha rivolto un messaggio all’Iran, sottolineando il ruolo delle sue azioni. Nella stessa dichiarazione, ha criticato il primo ministro israeliano, definendolo pazzo. Inoltre, si è parlato di un possibile incontro con Mojtaba Khamenei, senza però specificare i motivi o i dettagli di questa possibile riunione.

Chi è Mojtaba Khamenei e perché Trump vuole incontrarlo?. Perché Trump ha definito pazzo il premier Netanyahu?. Cosa accadrà dopo la sospensione dei contatti tra Pasdaran e Washington?. Quali obiettivi hanno colpito i nuovi attacchi nell'isola di Qeshm?.? In Breve Trump punta a un incontro con Mojtaba Khamenei per negoziare con l'Iran. Attacchi statunitensi colpiti l'isola di Qeshm scatenando ritorsioni missilistiche iraniane. Teheran ha colpito basi militari americane in Bahrain e Kuwait con droni. I Pasdaran hanno sospeso ogni canale di comunicazione diretto con l'amministrazione Trump. Trump punta a un incontro con la Guida suprema iraniana mentre i raid nel Golfo Persico continuano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

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