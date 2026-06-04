Trieste l’acqua contesa
Il 10 giugno si terrà un’assemblea pubblica a Trieste per discutere della gestione dell’acqua, in vista della scadenza della concessione ad AcegasApsAmga, controllata dal gruppo Hera. La discussione si concentra sulla possibilità di un rinnovo o di un’alternativa per la gestione del servizio idrico. La scadenza della concessione rende urgente affrontare il tema, senza che siano ancora definiti i passaggi successivi.
10 giugno, assemblea pubblica. Perché della gestione dell’acqua bisogna discutere, adesso più che mai visto che si avvicina la scadenza della concessione ad AcegasApsAmga (gruppo Hera) e si rischia un. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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