Treviso i colpevoli dell’omicidio Favaretto pubblicano selfie e slogan dal carcere
All’interno di un carcere a Treviso, due imputati coinvolti nel procedimento per l’omicidio di Francesco Favaretto hanno pubblicato selfie e video su Instagram. Le immagini mostrano i detenuti mentre si riprendono con slogan e pose, suscitando scalpore. Le pubblicazioni sono state notate e condivise sui social, creando un caso che ha attirato l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica.
Selfie e filmati pubblicati su Instagram dall’interno del penitenziario di Treviso. Tra i protagonisti anche due imputati nel processo per la morte di Francesco Favaretto. L’episodio riapre il dibattito su controlli, sicurezza e percorsi di ravvedimento Approdano sui social selfie e video girati all’interno di una cella del carcere diSanta Bona, a Treviso. Nelle immagini compaiono quattro detenuti che festeggiano l’imminente scarcerazionedi un compagno. Tra loro ancheToluwaloju McLinkspual AdeeAngelo Riccardo Ozuna, imputati nel processo per l’omicidio diFrancesco Favaretto. Il filmato, diffuso attraverso un profilo Instagram denominato “Chakaloco“, è accompagnato da una didascalia provocatoria nei confronti dell’amministrazione penitenziaria e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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