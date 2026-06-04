Treviso i colpevoli dell’omicidio Favaretto pubblicano selfie e slogan dal carcere

Notizia in breve

All’interno di un carcere a Treviso, due imputati coinvolti nel procedimento per l’omicidio di Francesco Favaretto hanno pubblicato selfie e video su Instagram. Le immagini mostrano i detenuti mentre si riprendono con slogan e pose, suscitando scalpore. Le pubblicazioni sono state notate e condivise sui social, creando un caso che ha attirato l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica.