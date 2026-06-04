Treni controllo dei bagagli con nuovi sistemi

Durante il ponte del 2 giugno, la polizia ferroviaria ha effettuato controlli straordinari sui treni a livello nazionale, concentrandosi sul controllo dei bagagli. Sono stati utilizzati nuovi sistemi per verificare i bagagli dei passeggeri. Le operazioni si sono svolte per garantire la sicurezza durante le partenze e gli arrivi delle tratte ferroviarie. Non sono stati segnalati incidenti o interventi particolari durante le attività di controllo.

In occasione del ponte del 2 giugno sono stati promossi a livello nazionale dal servizio di polizia ferroviaria controlli straordinari. Presso la stazione di Genova Brignole, gli operatori della Polfer sono stati impegnati nel servizio straordinario di 'alta visibilità'.L'operazione, che ha visto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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