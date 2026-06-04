Trema ancora la terra in Italia la scossa all’improvviso

Da thesocialpost.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova scossa di terremoto si è verificata in Italia, con una potenza non specificata. L’evento ha causato timori tra la popolazione locale e ha attirato l’attenzione degli specialisti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o feriti, né su eventuali evacuazioni o misure di sicurezza adottate. La sequenza sismica prosegue nel territorio, mantenendo alta l’allerta tra i residenti e le autorità.

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La terra torna a tremare in Italia, alimentando nuovamente l’attenzione degli esperti e la preoccupazione dei residenti. Nelle ultime ore un nuovo evento sismico è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, confermando una fase di attività che continua a interessare alcune aree del Paese. La scossa, pur di intensità moderata, è stata percepita da parte della popolazione, soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro. Ancora una volta il terremoto ha riportato l’attenzione sul monitoraggio costante del territorio e sull’importanza della prevenzione nelle aree a maggiore rischio sismico. L’evento si è verificato nella notte di giovedì 4 giugno ed è stato localizzato alle Isole Eolie, in Sicilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERREMOTO IN ITALIA: DOPPIA FORTE SCOSSA NEL NORD. PAURA PER LA POPOLAZIONE

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