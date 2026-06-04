Tragedia sul lavoro in Toscana | operaio residente nel Lecchese precipita da un tetto e muore

Notizia in breve

Un operaio di 33 anni di origine straniera e residente a Lecco è morto in un incidente sul lavoro in una ditta di Rosignano, in provincia di Livorno. L'uomo è caduto da un tetto durante le operazioni e ha perso la vita. L'incidente è avvenuto nel corso di un’attività lavorativa. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze dello stesso. La vittima lavorava in un'azienda della zona.