Tragedia sul lavoro in Toscana | operaio residente nel Lecchese precipita da un tetto e muore
Un operaio di 33 anni di origine straniera e residente a Lecco è morto in un incidente sul lavoro in una ditta di Rosignano, in provincia di Livorno. L'uomo è caduto da un tetto durante le operazioni e ha perso la vita. L'incidente è avvenuto nel corso di un’attività lavorativa. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze dello stesso. La vittima lavorava in un'azienda della zona.
Tragedia in provincia di Livorno: Fauzi Marwen, operaio 33enne di origine straniera residente a Lecco, è morto in un incidente sul lavoro all’interno di una ditta di Rosignano. I fatti sono avvenuti nella mattina di oggi, giovedì 4 giugno. Secondo una prima ricostruzione - riportata dai colleghi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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