Tragedia spaventosa addio all’amato pilota italiano
Un pilota italiano è morto in un incidente durante una giornata dedicata alle moto, con gare e prove in pista. L’incidente è avvenuto mentre il motociclista partecipava a una sessione di allenamento, causando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il pilota è deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento. La manifestazione è stata immediatamente sospesa.
Doveva essere una giornata dedicata alla passione per le due ruote, tra curve, accelerazioni e prove in pista. Invece si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto il mondo del motociclismo romano e gli appassionati presenti sul circuito. Un grave incidente avvenuto durante una sessione di prove libere ha infatti provocato la morte di un motociclista di 39 anni. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’accaduto è ora al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine. La vittima è Riccardo Fuso, motociclista romano molto conosciuto nell’ambiente delle due ruote della Capitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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