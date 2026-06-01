Aereo precipita in Italia e finisce su una casa | ci sono vittime

Un aereo ultraleggero è precipitato su una casa in una zona residenziale, provocando vittime. Il velivolo ha perso quota improvvisamente, sfiorando veicoli e abitazioni prima di schiantarsi. Il boato ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno assistito alla tragedia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il bilancio delle vittime non è ancora stato comunicato. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un boato improvviso, poi il velivolo che perde rapidamente quota davanti agli occhi dei residenti. In pochi secondi una tranquilla giornata si è trasformata in una tragedia, con un aereo ultraleggero che si è schiantato in una zona abitata dopo aver sfiorato abitazioni e veicoli. Chi era nelle vicinanze ha assistito impotente alla scena. Alcuni testimoni raccontano di aver visto il mezzo volare molto basso prima dell’impatto, mentre altri hanno sentito un forte rumore provenire dal cielo e si sono precipitati all’esterno per capire cosa fosse accaduto. L’incidente ha provocato conseguenze drammatiche. I soccorritori sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma per una delle persone a bordo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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AEREO COLPISCE un CAMION in ATTERRAGGIO!

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