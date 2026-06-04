Alle 20:30 del 4 giugno 2026, il traffico sul Raccordo Anulare di Roma resta intenso, con code in carreggiata interna tra Cassia e altre zone. La circolazione è rallentata anche in altre arterie principali della città, causando congestioni e rallentamenti nelle ore serali. Nessun incidente segnalato, ma la situazione rimane critica in questa fascia oraria.

Luceverde Roma traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria attenzione all'altezza dello svincolo di Castel Giubileo è venuto anche un incidente proseguendo code a tratti tra Nomentana e Prenestina code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altre cose tra Tiburtina e la Roma Teramo ci sta in fila anche in carreggiata opposta tra Monti Tiburtini e via se è questa sera allo stadio Olimpico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-06-2026 ore 20:30

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