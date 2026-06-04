Alle 19:30, il traffico sul Raccordo Anulare di Roma è ancora molto intenso. Si registrano code in carreggiata interna tra la Cassia e altri punti. La circolazione rimane rallentata in entrambe le direzioni, con congestioni che interessano anche le aree circostanti. Non sono segnalati incidenti o interruzioni, ma il flusso veicolare resta molto rallentato.

Luceverde Roma traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria attenzione all'altezza dello svincolo di Castel Giubileo è venuto anche un incidente proseguendo code a tratti tra Nomentana e Prenestina code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altre cose tra Tiburtina e la Roma Teramo ci sta in fila anche in carreggiata opposta tra Monti Tiburtini e via se è questa sera allo stadio Olimpico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-06-2026 ore 19:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CICLABILI FATTE MALE

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 19:30Alle 19:30 di giovedì 6 aprile 2026, si registra un traffico molto congestionato sulle principali strade che conducono verso il centro di Roma.

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 07:30Alle prime ore del mattino di venerdì 6 aprile 2026, il traffico a Roma si presenta molto intenso, specialmente sulla carreggiata interna.

Temi più discussi: Festa del 2 Giugno: dalla mattina di domani chiusure in Centro. Deviate 35 linee; Previsioni traffico ponte del 2 giugno; Tornado su Roma, la tromba d'aria a Roma che ha travolto la zona nord: alberi crollati, traffico out; Roma travolta dalla tromba d’aria: alberi crollati, mercato distrutto e traffico in tilt.

Clizia Incorvaia perde il treno dopo essere rimasta bloccata nel traffico di Roma e si sfoga sui social. L'influencer denuncia la mancanza di comprensione ricevuta ai controlli della stazione e accende il dibattito sul web | Da Rumors.it rumors.it/2026/06/04/cli… x.com

Traffico Roma del 04-06-2026 ore 19:30Luceverde Roma traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria attenzione all'altezza ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 04-06-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare incolonnamenti in ... romadailynews.it