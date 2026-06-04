Il traffico sulla rete principale di Roma è molto intenso alle 18:30 del 4 giugno 2026. Le strade più trafficate sono quelle che collegano il centro alla periferia, con code e rallentamenti evidenti. La situazione riguarda anche le vie di accesso alle zone centrali, dove si registrano congestioni significative. La circolazione rimane difficile in diversi punti della città in questa fascia oraria.

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare in particolare corda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e poi tra Nomentana e Prenestina coda tratti in uscita dalla capitale anche sul tratto Urbano della Roma Teramo da Portonaccio a raccordo anulare incidente su via Casilina la strada è momentaneamente chiusa tra via dei Giardinetti e via degli orafi inevitabili ripercussioni per il traffico Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto dalla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-06-2026 ore 18:30

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