Alle 16:30 del 4 giugno 2026, si segnalano rallentamenti sul raccordo anulare di Roma. La circolazione risulta congestionata in alcune tratte, con veicoli che procedono a passo d’uomo. La situazione è aggiornata dal servizio di infomobilità, curato da Luce Verde e Roma Mobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico nella zona. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo anulare per incendio sullo spartitraffico centrale all'altezza dello svincolo della via del mare Ci sono code nelle due carreggiate manifestazione in Viale America l'altezza della Metro EUR Fermi fino alle 19 possibili ripercussioni per il traffico di zona è questa sera allo stadio Olimpico ultima giornata per il Golden Gala Pietro Mennea 2026 modifiche alla viabilità e la sosta nell'area circostante lo stadio a lezione alla segnaletica sabato e domenica in occasione del concerto al Circo Massimo di Cesare Cremonini modifiche alla viabilità in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-06-2026 ore 16:30

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