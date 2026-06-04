Il traffico a Roma è congestionato nel pomeriggio del 4 giugno 2026, alle 14:30. La rete di infomobilità, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala rallentamenti e code in varie zone della città. Non sono stati comunicati incidenti o lavori in corso che possano aver causato l’intenso traffico. La situazione si mantiene stabile e monitorata dalle autorità locali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto da Radio Roma mobilità nel fine settimana sabato e domenica dalle 21 doppio concerto al Circo Massimo di Cesare Cremonini le prime chiusure delle strade già dalle 22 di questa sera a partire da via dei Cerchi da domani sera le limitazioni al traffico saranno estese alle altre strade intorno al Circo Massimo da questa sera sarà deviata la linea 628 da domani se aggiungeranno altre quattro linee sabato e domenica saranno modificate 11 linee per il servizio delle metropolitane sabato le ultime corse sono a 1:30 di notte domenica alle 23:30 da lunedì... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-06-2026 ore 14:30

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