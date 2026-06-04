Alle 11:30 del 4 giugno 2026, si segnalano rallentamenti sulla A24 a Roma. La circolazione è congestionata, con code che interessano le corsie principali. Il traffico risulta particolarmente intenso in direzione del centro cittadino, mentre alcune corsie sono state chiuse per lavori in corso. Nessun incidente o evento straordinario è stato segnalato, ma il traffico rimane difficile in questa zona.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 in direzione tangenziale est traffico intenso in via della Serenissima tra la 24 via Prenestina In entrambe le direzioni code sulla Flaminia tra il raccordo e di Quinto forti rallentamenti sulla Nomentana tra via Dante e il raccordo sulla Casilina traffico intenso tra via degli orafi in direzione raccordo sulla Ardeatina code tra Castel di Leva il raccordo verso il centro sulla Pontina rallentamenti tra l'incrocio di Mostacciano e la Colombo Infine per una manifestazione divieti di fermata nel possibili rallentamenti in Piazza Santi Apostoli https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-06-2026 ore 11:30

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CICLABILI FATTE MALE

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