Alle ore 11:30 del 6 aprile 2026, si registrano code sulla A24 Roma Teramo in prossimità della barriera di Roma Est. Il traffico appare molto intenso, con rallentamenti lungo la carreggiata. La situazione si verifica durante le ore di punta e coinvolge principalmente l’autostrada che collega la capitale con l’Abruzzo. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che contribuiscano all’aumento del traffico in questa zona.

Luceverde Roma Bentrovati code per traffico intenso sulla A24 Roma Teramo alla barriera di Roma Est verso Teramo traffico in coda per un incidente sulla via Pontina via Cristoforo Colombo e Castel di Decima in direzione Pomezia trafficata la carreggiata interna del raccordo tra Tor Bella Monaca e la via Laurentina traffico in coda anche lungo la carreggiata esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino è la via Pontina ed ancora tra Prenestina e Tiburtina intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est traffico in coda sulla via Flaminia tra il raccordo e prima porta in uscita... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-04-2026 ore 11:30

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Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com