Alle 07:30 di oggi, il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Nord risulta intenso. La circolazione è rallentata in diverse tratte, con code e congestioni che coinvolgono le principali arterie di accesso alla città. Nessuna informazione su incidenti o chiusure specifiche al momento. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, secondo le condizioni attuali del traffico.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Nord con code tra Settebagni e di raccordo anulare è trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia stessa situazione lungo la carreggiata esterna tra La Rustica e via Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico traffico incolonnato sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei due direzione del centro città analoga situazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-06-2026 ore 07:30

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CICLABILI FATTE MALE

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