Traffico Roma del 04-06-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 07:30 di oggi, il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Nord risulta intenso. La circolazione è rallentata in diverse tratte, con code e congestioni che coinvolgono le principali arterie di accesso alla città. Nessuna informazione su incidenti o chiusure specifiche al momento. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, secondo le condizioni attuali del traffico.

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