Tra sport e natura | il 6 il 7 giugno arriva l’evento green di Decathlon e Fitp al Bioparco di Roma

Il 6 e il 7 giugno si svolgerà al Bioparco di Roma un evento dedicato a sport e natura organizzato da Decathlon e Fitp. L’iniziativa prevede attività all’aperto, promuovendo uno stile di vita sostenibile. La manifestazione si svolgerà nel parco, con esercizi e dimostrazioni pratiche. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in attività sportive in un contesto naturale, offrendo anche spazi informativi e di intrattenimento. L’evento si svolgerà durante il fine settimana.

Siamo abituati a trascorre intere giornate in ufficio, al chiuso mentre i primi raggi di sole estivi risplendono fuori da quelle mura grigie e strette. Questo fine settimana però, la Capitale si prepara a rompere gli schemi e dare il via ad un programma tutto da vivere. Il 6 e il 7 giugno, infatti, a Roma ci saranno due giornate dedicate allo sport, al benessere e all’inclusione. Ad organizzare l’evento, Decathlon Italia in collaborazione con la FITP, la Federazione italiana tennis e padel nella strepitosa cornica del Bioparco di Roma, immersi nel verde, a contatto con una natura in grado di restituire benessere e libertà. Il piazzale di Largo Vittorio Gassman è pronto, dunque, a trasformarsi in un mega villaggio sportivo accessibile a tutti, grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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