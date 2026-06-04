Il Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 si svolgerà con otto tappe, con le ultime due che hanno suscitato emozioni forti tra i partecipanti. Fino all’anno scorso, questa corsa era conosciuta come Giro del Delfinato, ma da questa edizione il nome è stato cambiato in Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La nuova versione del percorso attraverserà diverse località della regione, con tracciati che promettono salite impegnative e scenari suggestivi.

Un tempo, in realtà fino alla scorso anno, era chiamato il Giro Del Delfinato. Da questa edizione, invece, il nome muta in T our Auvergne – Rhône-Alpes. Cambia la forma, ma non la sostanza. La corsa francese si svolgerà infatti dal 7 al 14 giugno, ed accoglierà tra i protagonisti anche il padrone di casa Paul Seixas, prossimo al debutto alla Grande Boucle. Ma come sarà contrassegnata la competizione, suddivisa nello specifico in otto tappe? Tappa uno: Vizille – Saint-Ismier, 146,2 km Si comincia subito con una frazione ideata per mettere a dura prova i corridori impegnati. Il percorso sarà infatti sì molto breve, ma anche complesso, con cinque Gran Premi della Montagna e sette salitelle, di cui l’ultima situata a 21 km dall’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Che brividi nelle ultime due frazioni!

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Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 - La présentation de la 78e édition

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