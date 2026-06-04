Torino San Salvario | la Locanda Terramare celebra le radici del Sud

Quale piatto unisce la tradizione siciliana con l'nduja calabrese?. Come fa lo chef a ricreare l'atmosfera delle sue estati messinesi?. Perché questo piccolo ristorante sfida la standardizzazione del cibo urbano?. Dove si trova esattamente questo angolo di Sud nel cuore di Torino?.? In Breve Apertura avvenuta il 27 novembre 2019 in Via Silvio Pellico 2B. La compagna Franca ha ispirato il pacchero speciale con nduja calabrese. Servizio cena quotidiano con chiusura cucina ogni mercoledì. Pranzo disponibile dal venerdì alla domenica per i clienti. Un viaggio tra terra e mare nel cuore di San Salvario: la cucina di Santino Ficarra. Santino Ficarra ha aperto la Locanda Terramare in Via Silvio Pellico 2B a Torino per riportare i sapori delle terre borboniche nel centro della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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