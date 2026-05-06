A San Salvario, un’area di Torino, si trasforma in un giardino che unisce natura e letteratura. Verranno coinvolti grandi vivai e la libreria Trebisonda, con un collegamento tra piante e libri. Nei giardini si svolgeranno anche laboratori di intreccio naturale, condotti da esperti del settore. L’iniziativa mira a creare un collegamento tra ambiente e cultura nel quartiere.

? Cosa scoprirai Come si collegheranno i grandi vivai alla libreria Trebisonda?. Chi guiderà i laboratori di intreccio naturale nei giardini?. Quali associazioni gestiranno i workshop sulla biodiversità e l'ambiente?. Come influirà il percorso della metropolitana sul flusso del Salone?.? In Breve Evento 16 e 17 maggio 2026 tra Corso Marconi e Giardini Sambuy.. Vivai Giani, Tarricone e Spagnoli insieme alla Libreria Trebisonda in Corso Marconi.. Laboratori con Massimo Villa e performance musicali di Giulia Vola e Royi Wang.. Green Point presso le stazioni Porta Nuova, Marconi e Lingotto con Piantala.. Il sabato 16 e la domenica 17 maggio 2026, il quartiere San Salvario di Torino si trasformerà in un immenso giardino urbano grazie alla manifestazione San Salvario ha un cuore verde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, San Salvario diventa un giardino tra natura e letteratura

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