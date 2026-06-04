A Torino si propone di offrire servizi di igiene gratuita ai senzatetto, eliminando i costi attuali. Attualmente, i voucher disponibili non coprono tutte le esigenze di pulizia, e le docce di via Bianzé hanno un costo più alto il sabato rispetto ad altri giorni.

Cosa manca oggi ai voucher per garantire una pulizia completa?. Perché la doccia di via Bianzé costa di più il sabato?. Chi deve decidere se estendere la gratuità a sapone e asciugamani?. Come influisce questa proposta sulla sicurezza degli anziani soli?.? In Breve Proposta guidata da Marcello Badiali e Gianvito Pontrandolfo per estendere i voucher.. Tariffa doccia via Bianzé sale a 1,90 euro il sabato.. Interpellanza di Felice Scavone e Walter Caputo discussa il 27 maggio.. Alberto Re sottolinea l'importanza dei bagni per gli anziani soli.. Il Consiglio della Circoscrizione 4 ha approvato all’unanimità una richiesta formale rivolta alla Città di Torino per eliminare i costi accessori legati ai servizi di igiene personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Torino, proposta per igiene gratuita: stop ai costi per i senzatetto

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