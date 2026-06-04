Ti va di fare un film? | dai bar di Trieste al grande schermo come si diventa attori

Notizia in breve

Il film “Un anno di scuola” diretto da Laura Samani è stato girato a Trieste, includendo scene nei vicoli del centro storico, sui paesaggi del Carso e sul lungomare. La produzione ha coinvolto anche attori non professionisti locali, molti dei quali sono stati scelti attraverso audizioni pubbliche nei bar della città. Il film presenta dialoghi in dialetto triestino, con sottotitoli in italiano, e ha contribuito a portare la città sul grande schermo.