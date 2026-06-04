Ti va di fare un film? | dai bar di Trieste al grande schermo come si diventa attori

Da triesteprima.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il film “Un anno di scuola” diretto da Laura Samani è stato girato a Trieste, includendo scene nei vicoli del centro storico, sui paesaggi del Carso e sul lungomare. La produzione ha coinvolto anche attori non professionisti locali, molti dei quali sono stati scelti attraverso audizioni pubbliche nei bar della città. Il film presenta dialoghi in dialetto triestino, con sottotitoli in italiano, e ha contribuito a portare la città sul grande schermo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il film “Un anno di scuola” di Laura Samani ha portato Trieste sul grande schermo, tra i vicoli del centro, i paesaggi mozzafiato del Carso e gli affacci sul mare ma anche con il nostro inconfondibile dialetto, accompagnato da sottotitoli in italiano. Presentato in anteprima alla Mostra del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Unique ITALIAN PIZZA & 130 Year Old BAKERY in Trapani, Sicily

Video Unique ITALIAN PIZZA & 130 Year Old BAKERY in Trapani, Sicily ??

Notizie e thread social correlati

Dal Trono di Spade al grande schermo: Elden Ring diventa un kolossalUn nuovo progetto cinematografico prende forma da un legame tra l’estetica distintiva di una casa di produzione e la mitologia di un videogioco molto...

Leggi anche: Dall’incubo di internet al grande schermo: arriva il film Backrooms

Argomenti più discussi: Ti va di fare un film?: dai bar di Trieste al grande schermo, come si diventa attori; Ambiente: Scoccimarro, 10 mln per nuovi polmoni verdi; Corsi di reti, dati e intelligenza artificiale. A Trieste, la realtà delle ITS Academy; TG FRIULI IN DIRETTA | 03/06/2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web