Ti va di fare un film? | dai bar di Trieste al grande schermo come si diventa attori
Il film “Un anno di scuola” diretto da Laura Samani è stato girato a Trieste, includendo scene nei vicoli del centro storico, sui paesaggi del Carso e sul lungomare. La produzione ha coinvolto anche attori non professionisti locali, molti dei quali sono stati scelti attraverso audizioni pubbliche nei bar della città. Il film presenta dialoghi in dialetto triestino, con sottotitoli in italiano, e ha contribuito a portare la città sul grande schermo.
Il film “Un anno di scuola” di Laura Samani ha portato Trieste sul grande schermo, tra i vicoli del centro, i paesaggi mozzafiato del Carso e gli affacci sul mare ma anche con il nostro inconfondibile dialetto, accompagnato da sottotitoli in italiano. Presentato in anteprima alla Mostra del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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A Trieste il mare ha ancora un confine. E non è una metafora. È un muro vero. Bianco. Lungo. In piedi da più di un secolo. Sembra una cosa uscita da un altro tempo, e infatti lo è. Qui la gente non va in spiaggia per fare scena. Va per stare al sole, farsi il bagn facebook
Allora, questo mese possiamo farci due chiacchiere a #Vercelli, #Pavia, #Milano (x3), #Gorizia, #Trieste e #PergineValsugana. Tutto gratis, eh Vi aspetto (dopo avrò bisogno di qualche mese in montagna, in una valle disabitata, su un'isola deserta...) x.com