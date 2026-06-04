The Bluebeaters live a Scandicci Sounds
Domenica 7 giugno, i Bluebeaters si esibiranno a Scandicci Sounds, rassegna di musica dal vivo organizzata dall’Associazione Beat 15. L’evento si terrà nell’Anello di San Giusto, nel centro di Scandicci. La band suonerà durante la manifestazione che promuove musica dal vivo nella zona. La rassegna si svolge nel contesto di iniziative culturali promosse dall’associazione locale.
Domenica 7 giugno The Bluebeaters approdano a Scandicci Sounds, rassegna di musica dal vivo, organizzata da Associazione Beat 15, che anima l’Anello di San Giusto, nel cuore di Scandicci.L’estate 2026 di The Bluebeaters si preannuncia come una festa itinerante all’insegna del divertimento. In. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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