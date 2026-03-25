Alle 18:00 è iniziata la partita di volley femminile tra le squadre di Scandicci e Milano, trasmessa in diretta. Nel primo set, Milano ha preso il comando grazie a un attacco in pipe di Piva, mentre Scandicci ha risposto con un'azione di Nwakalor, portando il punteggio sul 1-1. La partita prosegue con le due squadre che si affrontano sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Primo tempo di Nwakalor. 0-1 Parte meglio Milano, con il mani fuori di Piva da posto quattro. INIZIA IL MATCH 20.29 Per Scandicci torna Ognjenovic nel sestetto iniziale! 20.27 Ci siamo, manca solo l’inizio del match. 20.25 Le formazioni sono in campo per il saluto di rito. 20.23 Mancano meno di dieci minuti all’inizio del match, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. 20.21 Egonu, nel tie-break decisivo in Gara 2, ha segnato la bellezza di sei punti, tutti importanti per la vittoria finale della sua Milano. 20.18 Mentre Gara 1 è stata dominata per 0-3 da Milano, Gara 2 è stata più lottata: infatti, dopo che Scandicci ha ottenuto il doppio vantaggio, è arrivata la rimonta da parte delle padrone di casa che poi hanno trionfato 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match

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