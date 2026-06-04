Prime Video sta pianificando una seconda stagione del reality show, già in fase di preparazione. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata della prima stagione, circolano voci su un possibile ritorno del programma prodotto da Banijay con una nuova edizione. Al momento, non sono state annunciate date ufficiali o dettagli specifici. La piattaforma sembra intenzionata a confermare il format, che ha riscosso interesse tra il pubblico.

In attesa dell'ultima puntata della prima stagione, emergono le prime indiscrezioni sul possibile ritorno del reality prodotto da Banijay con una nuova edizione. La produzione starebbe già cercando i nuovi concorrenti. The 50, il nuovo reality show in onda su Prime Video e prodotto da Banijay, non è ancora arrivato al traguardo ma sembra avere già lo sguardo puntato sulla prossima stagione. Il programma che ha messo ben cinquanta concorrenti dentro un gioco a eliminazione che si muove tra prove fisiche, strategie, alleanze e momenti di puro caos televisivo, si prepara infatti a tornare con una seconda edizione. La prima stagione si chiuderà venerdì 5 giugno con gli ultimi tre episodi in streaming, quelli chiamati a svelare finalmente il vincitore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The 50 si prepara già alla seconda stagione: Prime Video punta al bis del reality

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Colpa dei sensi, il trash piace e ora tutti vogliono una seconda stagione: ecco cosa sappiamo

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