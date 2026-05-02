Tg3 Linea Notte boom di share dopo il Concertone

Nella serata di ieri, il Tg3 Linea Notte ha registrato un aumento negli ascolti, raggiungendo 515.000 spettatori con una quota di mercato del 9,3%. Questa crescita si è verificata dopo la trasmissione del Concertone, che ha attirato un pubblico più ampio. La puntata ha mostrato un incremento rispetto alle precedenti, confermando un interesse crescente da parte del pubblico durante le ore notturne.

AGI - Boom di ascolti per la puntata del Tg3 Linea Notte, seguita ieri sera da 515.000 spettatori, con uno share del 9,3%. Nel programma, iniziato subito dopo la fine del Concerto del Primo Maggio di Roma, sono stati approfonditi i temi caldi dell'attualità insieme a un parterre di esperti di rilievo. Gli ospiti. Sotto la guida di Ilaria Capitani, il confronto è partito dall'analisi della direttrice dell’AGI Rita Lofano, che ha approfondito i principali retroscena politici della giornata. È seguito l'intervento di Azzurra Rinaldi, docente di Economia Politica alla Sapienza di Roma, che ha spiegato lo stato dell'economia italiana concentrandosi in particolare su cosa sta succedendo nel mondo del lavoro.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tg3 Linea Notte, boom di share dopo il Concertone Notizie correlate Rai: boom di ascolti per Tg3 Linea Notte, 8,2% di shareAGI - Boom di ascolti ieri sera su Rai 3 per Tg3 Linea Notte condotto da Ilaria Capitani. Leggi anche: Tg3 Linea Notte, ancora un successo: ieri share al 9,3% Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, Fratelli d’Italia primo partito ma centrosinistra avanti; Box office, esordio boom per ‘Il Diavolo Veste Prada 2’; Box office, esordio boom per ‘Il Diavolo Veste Prada 2’. Sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, Fratelli d'Italia primo partito ma centrosinistra avanti Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook