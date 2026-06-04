Tesla | i Supercharger diventano 3D con modelli reali in ricarica

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tesla ha introdotto nuovi modelli 3D dei Supercharger, rappresentazioni realistiche delle stazioni di ricarica. Questi render permettono di visualizzare i punti di ricarica in modo più dettagliato sulla mappa, facilitando la scelta del sito prima di arrivarci. La novità riguarda soprattutto l’identificazione di modelli specifici di stazioni e la comprensione delle manovre di parcheggio, grazie a rappresentazioni più precise e visivamente realistiche.

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Come cambierà la tua manovra di parcheggio grazie ai nuovi render?. Quali modelli specifici potrai distinguere sulla mappa prima dell'arrivo?. Perché questa grafica 3D riduce lo stress durante i lunghi viaggi?. Come influirà questo aggiornamento sull'efficienza della rete Supercharger globale?.? In Breve Aggiornamento basato sulle funzioni Site Maps rilasciate durante l'Holiday Update 2025.. Indicatori blu segnalano le sessioni di ricarica attive in tempo reale.. Visualizzazione specifica per modelli Model 3, Model Y, Model S, Model X e Cybertruck.. Distribuzione globale in corso dopo i test in location selezionate.. Tesla potenzia la navigazione con la visualizzazione 3D dei Supercharger e dei modelli in sosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tesla Supercharger - Ronchi Dei Legionari (GO - Italy)

Video Tesla Supercharger - Ronchi Dei Legionari (GO - Italy)

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