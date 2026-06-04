Tesla | i Supercharger diventano 3D con modelli reali in ricarica

Notizia in breve

Tesla ha introdotto nuovi modelli 3D dei Supercharger, rappresentazioni realistiche delle stazioni di ricarica. Questi render permettono di visualizzare i punti di ricarica in modo più dettagliato sulla mappa, facilitando la scelta del sito prima di arrivarci. La novità riguarda soprattutto l’identificazione di modelli specifici di stazioni e la comprensione delle manovre di parcheggio, grazie a rappresentazioni più precise e visivamente realistiche.