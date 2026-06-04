Terrore a Treviso | spray al peperoncino e scontri con la Polizia

Notizia in breve

A Treviso, un giovane ha spruzzato spray al peperoncino durante un episodio che ha portato a scontri con le forze dell’ordine. Nonostante un Daspo già emesso, il ragazzo ha violato le restrizioni. Durante la colluttazione, un agente ha riportato ferite e contusioni. La polizia ha fermato il giovane e avviato le procedure legali. La scena si è svolta davanti a un locale pubblico, con l’intervento immediato delle forze dell’ordine.