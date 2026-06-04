Terrore a Treviso | spray al peperoncino e scontri con la Polizia
A Treviso, un giovane ha spruzzato spray al peperoncino durante un episodio che ha portato a scontri con le forze dell’ordine. Nonostante un Daspo già emesso, il ragazzo ha violato le restrizioni. Durante la colluttazione, un agente ha riportato ferite e contusioni. La polizia ha fermato il giovane e avviato le procedure legali. La scena si è svolta davanti a un locale pubblico, con l’intervento immediato delle forze dell’ordine.
Come ha fatto il giovane a violare il Daspo già emesso?. Quali danni ha riportato l'agente della Polizia durante lo scontro?. Cosa rischia ora il ventiquattrenne dopo l'aggressione in via Roma?. Perché le autorità non sono riuscite a fermare il soggetto prima?.? In Breve Un agente della Polizia riceve 5 giorni di prognosi per le lesioni.. Il ventiquattrenne aveva già violato il Daspo emesso dal questore Alessandra Simone.. L'arrestato ha danneggiato il finestrino dell'auto della Polizia durante il trasporto.. Il giudice impone l'obbligo di firma quotidiana presso la Polizia giudiziaria.. Un giovane arrestato a Treviso dopo l’aggressione con spray al peperoncino in via Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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IL DIRETTORE BACIALLI AGGREDITO IN PIENO CENTRO, INDAGA LA POLIZIA | 19/12/2025
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