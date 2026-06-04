Terremoto in politica sciolti questi comuni italiani Mai successo così!

Notizia in breve

Sono stati sciolti diversi comuni italiani, un episodio senza precedenti nella storia recente. La decisione segue l’esame delle dinamiche amministrative locali e delle questioni legate alla legalità nelle amministrazioni di prossimità. La misura riguarda enti territoriali che presentavano irregolarità o criticità legali. Le autorità competenti hanno adottato questa misura per garantire il rispetto delle norme e il funzionamento regolare delle istituzioni locali.