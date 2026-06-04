Terni ' Variante sud-ovest' Opera voluta dal precedente assessorato Per decenni la sinistra ha prodotto il nulla Ora si proceda velocemente

La Variante Sud-Ovest di Terni è stata realizzata su iniziativa del precedente assessorato. Secondo le fonti, la sinistra negli ultimi decenni non avrebbe avviato interventi significativi su questa area. Attualmente si chiede di accelerare i lavori, ritenendo che senza le azioni della passata amministrazione non si parlerebbe più di questa variante. La gestione passata è stata definita come caratterizzata da mancanza di interventi concreti.

“Senza il lavoro portato avanti con visione, concretezza e determinazione nella scorsa legislatura, oggi non si parlerebbe della Variante Sud-Ovest di Terni. La svolta è arrivata durante la precedente legislatura regionale, quando, fin dall’inizio del mio mandato come Assessore alle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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