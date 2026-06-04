Terni flash mob alla stazione | Tutelare i pendolari per garantire un fondamentale mezzo di sviluppo territoriale Serve fare fronte comune

Un flash mob si è svolto alla stazione di Terni, con l’obiettivo di chiedere una maggiore tutela dei pendolari e miglioramenti nei collegamenti ferroviari. I partecipanti hanno sottolineato i disagi quotidiani e l’importanza dei mezzi di trasporto per lo sviluppo del territorio. L’evento ha evidenziato la necessità di un fronte comune per affrontare le problematiche legate alla mobilità ferroviaria e migliorare i servizi offerti ai viaggiatori.

Dai disagi quotidiani vissuti dai pendolari alla richiesta di collegamenti ferroviari più efficienti. Sono questi i temi al centro del flash mob organizzato dall'associazione "Io sono una persona per bene" davanti alla stazione ferroviaria di Terni, dove nel pomeriggio di oggi cittadini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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