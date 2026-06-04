Pendolari in piazza a Terni | flash mob contro ritardi e cancellazioni Dietro ogni ritardo non ci sono numeri ma persone

Pendolari si sono riuniti in un flash mob a Terni per protestare contro ritardi e cancellazioni dei treni. La manifestazione ha evidenziato come, dietro ogni disservizio, ci siano persone che affrontano quotidianamente problemi di mobilità. La mobilitazione mira a chiedere collegamenti ferroviari più affidabili e a portare l’attenzione pubblica sui disagi dei pendolari. L’obiettivo è ribadire il diritto alla mobilità e sensibilizzare sulle criticità del trasporto ferroviario.

Una mobilitazione per chiedere collegamenti ferroviari efficienti, denunciare i disagi quotidiani dei pendolari e riportare al centro del dibattito pubblico il diritto alla mobilità. È il senso del flash mob promosso dall'associazione "Io sono una persona per bene", in programma oggi, giovedì 4. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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