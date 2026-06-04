Due persone hanno tentato di svaligiare l’Abbazia, ma sono fuggite senza riuscire a portare via nulla. Il tentativo di furto, pianificato con attenzione, è stato interrotto da una coincidenza che ha impedito il colpo. La comunità locale ha commentato che si è trattato di un episodio fortuito, senza ulteriori dettagli su eventuali danni o interventi delle forze dell’ordine.

Un furto studiato nei dettagli e sfumato soltanto per una coincidenza che molti, nella comunità di Camporeggiano, definiscono provvidenziale. È quanto accaduto all’ Abbazia di San Bartolomeo, dove nelle prime ore della mattina di martedì 2 giugno alcuni malviventi sono entrati nella chiesa con l’obiettivo di impossessarsi delle suppellettili liturgiche custodite nella sacrestia. Il colpo, però, non è andato a segno e nessun oggetto è stato portato via. A fare la scoperta è stato un parrocchiano che intorno alle 5:30 si era recato presso la struttura per svolgere alcuni lavori in vista della cena parrocchiale in programma nei prossimi giorni. Arrivato sul posto, l’uomo ha subito notato segni evidenti di effrazione e la sacrestia completamente a soqquadro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentano il furto nell’Abbazia. Ma i ladri fuggono senza bottino

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