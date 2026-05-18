Lazio colpi al 10eLotto | premi da 20.250 e 15.300 euro tra Roma e Guidonia

Durante il fine settimana, due vincite significative sono state registrate nel Lazio al gioco del 10eLotto. A Roma è stato vinto un premio di 20.250 euro, mentre a Guidonia è stato assegnato un premio di 15.300 euro. Le vincite sono state ottenute attraverso combinazioni di numeri specifici, anche se i dettagli delle puntate vincenti non sono stati divulgati. Le vincite sono state confermate dalle agenzie di gioco e si riferiscono a punti di vendita situati nelle rispettive città.

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? Punti chiave Dove si sono concentrati esattamente i premi del fine settimana?. Quali combinazioni speciali hanno permesso di vincere queste cifre?. Come si sono distribuite le vincite tra Roma e provincia?. Perché la fortuna ha colpito due zone diverse in quarantotto ore?.? In Breve Venerdì 15 maggio vincita da 20.250 euro con combinazione 6 Oro a Guidonia.. Sabato 16 maggio premio da 15.300 euro con 3 Doppio Oro a Roma.. Vincite distribuite tra provincia e capitale in un arco di 48 ore.. Un colpo da 20.250 euro è arrivato a Guidonia Montecelio venerdì 15 maggio con l’estrazione del 10eLotto che ha premiato un giocatore con un 6 Oro. La fortuna ha colpito la provincia di Roma in due momenti distinti tra il borgo e il capoluogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, colpi al 10eLotto: premi da 20.250 e 15.300 euro tra Roma e Guidonia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 10eLotto, il Lazio festeggia: vincite per 28mila euro tra Anzio e GuidoniaAnzio, 1° aprile 2026 – Il concorso del 10eLotto di martedì 31 marzo premia il Lazio con vincite complessive pari a 28mila euro. Ronchis: tre giorni tra skate, musica live e premi da 300 euro? Domande chiave Come si vince uno dei premi da 300 euro dello Skate Contest? Chi sono i gruppi musicali che animeranno le serate di Ronchis? Dove si...