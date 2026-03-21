La nuova nave da crociera Disney partirà nel 2027 e sarà a tema principesse da Elsa a Biancaneve

Nel 2027 sarà messa in servizio una nuova nave da crociera Disney, dedicata alle principesse come Elsa e Biancaneve. La nave si rivolge agli appassionati di fiabe e sarà caratterizzata da un tema ispirato ai personaggi delle storie Disney. La compagnia ha annunciato ufficialmente la partenza prevista per quell’anno, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le caratteristiche specifiche della nave.

Gli amanti delle fiabe saranno lieti di sapere che nel 2027 inaugurerà la nuova nave da crociera Disney. A bordo tutto sarà a tema principesse, da Elsa di Frozen a Cenerentola, fino ad arrivare a Biancaneve. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia. I passeggeri: «Fermi nel porto da tre notti»La più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al... Leggi anche: Cina, entro fine anno la seconda grande nave da crociera prodotta nel Paese Una raccolta di contenuti su La nuova nave da crociera Disney... Temi più discussi: Sono i ricordi condivisi quelli che contano per Disney Cruise Line; Disney Cruise Line, in arrivo nel 2027 la nuova ammiraglia Disney Believe; 'Lilo & Stitch 2' e 'Gli Incredibili 3' previsti per il 2028; il nuovo CEO della Disney illustra i piani; Lo scalo ad Arbatax della nave Clio inaugura la stagione crocieristica 2026 dei porti sardi. Msc, varata Explora IV: la nave da crociera inaugura la nuova banchina di Sestri PonenteNuove tecnologie che trovano già applicazione nelle navi della Explora Journey che ieri, nello stabilimento di Sestri Ponente ha tenuto una tripla cerimonia: varo tecnico di Explora IV, cerimonia ... genova.repubblica.it Star Princess, come si viaggia a bordo della nuova nave da crociera americana (costruita in Italia)L'ultima inaugurazione tra le grandi navi da crociera è opera di Princess Cruises, marchio del colosso americano delle crociere Carnival Corporation, che lo scorso settembre ha messo in acqua la sua ... vanityfair.it «La Disney ha inserito tre nuovi film Marvel senza titolo nel suo calendario per il 2028 e il 2029, eliminando al contempo due uscite originariamente previste per il 2028. » Questa è la notizia che ha fatto scattare immediatamente la curiosità dei fan, creando un facebook Epic e Disney ampliano la partnership: Star Wars in arrivo su Fortnite x.com