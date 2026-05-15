Artmarketcom | Il Manifesto Artprice | 22 regole per un mercato dell’arte regolamentato e trasparente nell’era dell’IA

Un nuovo documento pubblicato da Artprice propone 22 regole volte a regolamentare e rendere più trasparente il mercato dell’arte nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Il testo si concentra sull’impatto dell’IA sulla distribuzione delle informazioni e sulla velocità con cui avviene questa redistribuzione di valore. La pubblicazione arriva in un momento di cambiamenti significativi nel settore, che si riflettono nelle dinamiche di vendita, acquisizione e valutazione delle opere. L’obiettivo è promuovere una maggiore chiarezza e affidabilità nel mercato dell’arte.

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