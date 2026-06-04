In via Medaglie d’Oro a Taranto, i lavori di scavo sono stati effettuati poco dopo il rifacimento dell’asfalto. L’associazione Upalap chiede chiarimenti sulla gestione dei fondi pubblici destinati a queste opere e si interroga su chi debba assumersi le responsabilità per i lavori eseguiti in modo così rapido e successivamente ripristinati. I dettagli sui motivi di questi interventi e sulle eventuali criticità non sono stati ancora chiariti ufficialmente.

Perché l'asfalto di via Medaglie d'Oro è stato scavato subito dopo il rifacimento?. Chi deve rispondere della gestione dei fondi pubblici secondo l'associazione Upalap?. Come giustifica l'assessore Lonoce la necessità di nuovi scavi immediati?. Quale guasto tecnico ha reso indispensabile l'apertura della strada in via Mezzetti?.? In Breve Nuovo scavo giovedì mattina all'incrocio tra via Medaglie d'Oro e via Mezzetti.. Associazione Upalap ipotizza denunce alla Corte dei Conti per gestione fondi pubblici.. L'intervento è causato dalla rottura improvvisa di una condotta idrica locale.. L'assessore Lonoce difende l'urgenza tecnica per ripristinare il servizio idrico cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, scavi in via Medaglie d’Oro: Upalap e Lonoce si scontrano

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