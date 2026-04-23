Il pilates, nato circa un secolo fa, è una disciplina che si è diffusa ampiamente e oggi si rivolge a persone di tutte le età. In questo arco di tempo, ha permesso a milioni di individui di migliorare la propria postura, rafforzare i muscoli e aumentare la flessibilità. La pratica si basa su esercizi che coinvolgono il corpo in modo controllato e mirato, mantenendo un equilibrio tra resistenza e mobilità.

N onostante i 100 anni, il pilates gode di ottima salute ed è “in forma”. Un vero Metodo che nei decenni ha rinforzato, sviluppato, fortificato, plasmato e reso più resistente il corpo di milioni di persone, celeb comprese. E che è diventato un vero e proprio fenomeno globale, ancor prima della nascita dei social. E che ancora oggi continua a conquistare persone di tutte le età, che si allenano costantemente almeno una volta la settimana. Perché fare pilates: tutti i benefici di questa disciplina X Leggi anche › Apple Fitness+ lancia “3 settimane di Pilates”: il programma smart per ritrovare equilibrio e forza Pilates, i primi 100 anni di un metodo chiamato all’inizio Contrology.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Adatto a tutti, il pilates è la disciplina che in soli 100 anni ha conquistato molti

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