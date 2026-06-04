Entella e Cittadella sono le squadre che, dopo aver retrocesso in Serie C, sono già tornate in Serie B. Entrambe sono riuscite a risalire subito dopo un solo anno di purgatorio. Nell’intervista, l’allenatore Attilio Tesser sottolinea come questa strategia di retrocedere, pianificare e risalire rapidamente sia una scelta adottata da alcune società. Le due squadre rappresentano casi di successo di questa tattica.

C’è un passaggio molto interessante nell’intervista che l’esperto mister Attilio Tesser, specialista in promozioni dalla Serie C alla B (ben quattro al primo colpo alla guida di Cremonese, Novara, Modena e Pordenone), ha rilasciato ieri a La Nazione: "Lo Spezia dovrà cercare di tornare il più velocemente possibile in Serie B per non rischiare di impantanarsi in una categoria difficilissima". Concetti ben chiari al presidente Charlie Stillitano e al patron Thomas Roberts che, pur alle prese con un imprescindibile ridimensionamento dei costi per ovvie esigenze di sostenibilità economica-finanziaria del club, continuano ad avere nelle mire i progetti ambiziosi di riportare lo Spezia nelle categorie che gli competono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tante società sono tornare subito in Serie B a distanza di un anno dalla discesa in ’terza serie’. Retrocedere, programmare e risalire subito. Entella e Cittadella gli esempi da seguire

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Tante società sono tornare subito in Serie B a distanza di un anno dalla discesa in ’terza serie’. Retrocedere, programmare e risalire subito. Entella e Cittadella gli ...L’esperto allenatore Tesser ha sottolineato l’importanza lasciarsi alle spalle la delusione per non restare impantanati. sport.quotidiano.net