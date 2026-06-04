Tajani ha annunciato l'intenzione di raddoppiare la capacità del tunnel del Monte Bianco, con un’opera destinata a migliorare il collegamento tra Italia e Francia nel Nord Ovest. La seconda canna del tunnel sarà costruita accanto a quella esistente. Si discuterà di come questa modifica possa influenzare la qualità dell’aria nelle aree alpine. Inoltre, si prevede che l’industria siderurgica di Cogne possa beneficiare di questa operazione attraverso nuovi vantaggi logistici.

Come influirà la seconda canna sulla qualità dell'aria alpina? Quali vantaggi concreti otterrà l'industria siderurgica di Cogne? Perché la Francia deve dare il via libera a questa opera? Cosa cambierà per il turismo e la logistica del Nord Ovest??? In Breve Riunione del Comitato di cooperazione frontaliera presso il Forte di Bard Incontro bilaterale tra Tajani e il ministro francese Jean-Noël Barrot Sostegno all'industria locale con visita alla Cogne Acciai Speciali . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tajani punta al raddoppio del Monte Bianco: l’opera per il Nord Ovest

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