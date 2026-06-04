Svolta LEGO Batman | c’è la data ufficiale su Switch 2 e una sorpresa con il Joker
Warner Bros. Games ha annunciato che LEGO Batman sarà disponibile su Switch 2 a partire da una data specifica, senza però comunicarla pubblicamente. La conferma arriva con una sorpresa legata al personaggio del Joker, che avrà un ruolo speciale nel gioco. L’annuncio rappresenta una delle prime conferme ufficiali riguardo alla presenza di titoli di rilievo sulla nuova console di Nintendo, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle modalità di uscita.
Warner Bros. Games ha rotto gli indugi, definendo una delle tappe più attese per la transizione generazionale della console ibrida giapponese. La versione per Nintendo Switch 2 dell’acclamato action-adventure open world LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro uscirà ufficialmente a livello mondiale il 18 settembre 2026. Una mossa strategica che si accompagna all’apertura immediata dei preordini globali per le edizioni Standard e Deluxe sulla piattaforma di nuova generazione targata Nintendo. L’annuncio non si limita a un’espansione del mercato hardware. Nella stessa data, infatti, l’ecosistema cross-platform del titolo riceverà una... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight - Official Heroes & Villains Trailer
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