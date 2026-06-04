Svolta LEGO Batman | c’è la data ufficiale su Switch 2 e una sorpresa con il Joker

Notizia in breve

Warner Bros. Games ha annunciato che LEGO Batman sarà disponibile su Switch 2 a partire da una data specifica, senza però comunicarla pubblicamente. La conferma arriva con una sorpresa legata al personaggio del Joker, che avrà un ruolo speciale nel gioco. L’annuncio rappresenta una delle prime conferme ufficiali riguardo alla presenza di titoli di rilievo sulla nuova console di Nintendo, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle modalità di uscita.