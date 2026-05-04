Supplenze docenti 2026 | ultimo mese di lezione? Tanti gli interpelli per sostituire i colleghi

Nel corso del 202526, le supplenze per docenti sono gestite secondo le modalità stabilite dall'OM n. 882024. Quando le graduatorie esauriscono le candidature disponibili, si attivano gli interpelli per trovare sostituti. Attualmente, diversi istituti stanno organizzando questa procedura, che rappresenta l'ultimo tentativo di copertura delle cattedre prima della fine dell'anno scolastico. La procedura coinvolge vari enti e si concentra sulla sostituzione di colleghi assenti o indisponibili.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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